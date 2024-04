Em Tóquio, as casas de banho públicas (também) são uma atracção turística

O Tokyo Toilet Shuttle começou por ser um projecto para melhorar as condições dos sanitários públicos de Shibuya. Actualmente, é também uma forma de afastar os turistas do centro de Tóquio.

Além dos templos e das cerejeiras em flor, os visitantes de Tóquio podem agora juntar-se numa peregrinação pelas maravilhas mais modernas da cidade japonesa: as casas de banho públicas.

Penelope Panczuk inspirou-se em Dias Perfeitos (Perfect Days, no original), o filme de Wim Wenders nomeado para os Óscares sobre um empregado de limpeza de casas de banho no distrito de Shibuya para embarcar no Tokyo Toilet Shuttle e fazer uma visita de duas horas às instalações sanitárias melhoradas artisticamente.

"Nos Estados Unidos ou em França, de onde sou, simplesmente não usamos [casas de banho públicas]", explicou Penelope.

"Aqui em Tóquio, ficámos muito contentes ao usá-las porque são extremamente limpas, muito seguras e cada uma é tão diferente que parece uma nova descoberta de cada vez", acrescentou.

O interesse começou em Março, mês em que os turistas visitaram o Japão em ritmo recorde atraídos por uma descida da moeda que tornou acessível a muitos superfãs da cultura japonesa a possibilidade de verem as paisagens e peculiaridades do país pela primeira vez.

Entre as exportações tecnológicas mais reconhecidas do Japão nos últimos anos estão as casas de banho — fabricadas pela TOTO, pela LIXIL e outras empresas — que incluíram extras como sprays de limpeza, assentos aquecidos, música e outras funcionalidades.

A série de comédia de animação South Park dedicou-lhes recentemente um episódio inteiro, e o empresário de hip-hop DJ Khaled revelou no Instagram que o rapper Drake lhe tinha oferecido quatro sanitas TOTO.

O Tokyo Toilet Project, que começou em 2020 pela associação sem fins lucrativos The Nippon Foundation, recrutou criadores, incluindo o arquitecto Tadao Ando, vencedor do Prémio Pritzker, para melhorar a acessibilidade e a arte em 17 casas de banho públicas na região de Shibuya.

O projecto não foi pensado como uma atracção turística, mas o Governo local viu uma oportunidade de alargar os interesses para os visitantes, afastando-a do famoso e caótico cruzamento Scramble (centro equiparado a Times Square, em Nova Iorque).

"O ponto alto para os visitantes é poderem ser levados a percorrer as zonas menos visitadas de Shibuya e desfrutar de todo o distrito enquanto visitam as casas de banho", afirmou Yumiko Nishi, gestora da associação turística da região.

As pessoas pagam 4950 ienes (30,27 euros) para entrarem nove casas de banho diferentes, incluindo uma com paredes transparentes que se tornam opacas quando os utilizadores entram e outra que funciona por comandos de voz.

Takao Karino, que está de visita à metrópole ocidental japonesa de Osaca, diz ter ficado maravilhado com a entrada ampla e abobadada de uma casa de banho que foi projectada pelo designer britânico Miles Pennington.

“Não há nada como isto no Japão. É invulgar, é único, é mesmo genial", afirmou o visitante de 69 anos.