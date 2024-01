Encontrar uma casa de banho pública em condições em Lisboa pode ser uma aflição

As queixas têm-se acumulado, ao longo dos anos, mas as respostas tardam. Lisboa tem um problema grave de falta de sanitários públicos de utilização universal e gratuita, mantidos em condições de funcionamento e de salubridade consideradas satisfatórias. Tanto que um estudo, publicado em Novembro de 2022, e promovido por uma empresa de venda de produtos para casas de banho, colocava os WC públicos da capital portuguesa como dos piores do continente europeu em termos de sujidade. De lá para cá, e ante a persistência das reclamações, têm sido vários os apelos para que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) resolva a situação. A autarquia admite as dificuldades, mas garante estar a trabalhar numa solução. E promete a colocação, já no início de 2024, de 19 novas unidades, em zonas verdes.

