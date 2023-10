No Japão, as tampas de esgoto são obras de arte e até há quem as coleccione

São todas diferentes, mas todas ilustradas com elementos da cultura japonesa. A cidade de Quioto precisa de as substituir e, a pensar nos coleccionadores, anunciou que as vai pôr à venda por 19 euros.

No Japão, as antigas tampas de esgoto são mais do que pesados círculos de ferro. Quem as colecciona diz que são verdadeiras obras de arte e um pedaço da história do país que vale a pena adquirir — independentemente do preço. Para as autarquias das cidades e empresas de tratamento de esgotos, são velhas tampas que têm de ser substituídas a cada 30 anos, mas aproveitam o interesse dos japoneses para as colocarem à venda a preço reduzido.

Neste momento, são 47 as cidades com tampas de saneamento ilustradas. Quioto foi a última a anunciar que vai aderir ao conceito e vender três tampas por 19 euros cada, escreve o Guardian.

As tampas, fabricadas em 1978, 1981 e 1990, foram ilustradas com elementos que remetem para a identidade cultural do país, desde as cerejeiras em flor, às pontes e caminhos-de-ferro, sem esquecer a personagem Pikachu da série Pokémon. A par disto, o coleccionismo também tem levado muitos compradores a participarem em conferências anuais realizadas em antigas estações de tratamento de esgotos e há até vídeos que mostram os processos de fabrico e ilustração das tampas.

A Detailed Documentary Traces the Process of Making Artistic Manhole Covers in Japan



Colossalhttps://t.co/YQ7obaPkHJ pic.twitter.com/mZKEasyx42 — beep_R_A.K. (@beep_roadrunner) January 20, 2023

Desde 2017 que se pode comprar tampas de esgotos. Ao início, não era mais do que uma tentativa de financiar o sistema de gestão de águas residuais endividado do Japão. Nesse ano, a cidade de Meabashi pôs à venda dez tampas que atraíram as intenções de compra de cerca de 200 coleccionadores, muitos deles de outras cidades. Desde então, os desenhos serviram de inspiração para t-shirts, sacos de pano ou porta-chaves.

Quioto tem cerca de 160 mil tampas de esgoto nas ruas e estradas, sendo que 1500 são substituídas todos os anos. Segundo o diário britânico, cada nova tampa vai custar 380 euros à câmara municipal da cidade.

Em relação às vendas das antigas, por enquanto estão em fase de teste, mas se conseguirem vários compradores o objectivo é continuar.