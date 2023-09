No Japão, há “bolas de cerveja” que se adaptam à tua tolerância ao álcool e paladar

O segredo está em misturar a cerveja com água com gás, xarope de fruta, chá ou gelo. As “bolas de cerveja” têm diferentes tamanhos, teor de álcool e podem até ser a base de um cocktail.

Hoje em dia, existem várias formas de apreciar cerveja. Por um lado, há cervejas únicas, como as que permitem aos consumidores ajustar o teor alcoólico, por outro, produzem-se cervejas com sabores distintos em pequenas cervejeiras. Eis como apreciá-las.

Saúde!

Num izakaya, bar japonês perto da estação de Gakugei Daigaku, na linha de metro da empresa Tokyu, em Tóquio, os homens levantam a voz e batem com os copos na mesa. Beberam uma "bola de cerveja", líquido deve ser misturado com água com gás.

O teor alcoólico desta combinação é de 16%, valor muito mais elevado do que os cerca de 5% das cervejas normais. No entanto, o grau de álcool pode ser ajustado ao gosto de cada cliente. Para preparar a bebida, o bar usa uma proporção de uma parte de cerveja para três partes de água com gás, que tem sido especialmente requisitada entre os jovens.

De acordo com a Suntory Holdings Ltd, produtora japonesa de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, a bola de cerveja está à venda em mais de dez mil restaurantes e bares desde que foi lançada, no Outono passado. O bar Miraizaka, explorado pela Watami Co., oferece três tipos de bolas de cerveja com diferentes níveis de álcool: light, com 2% de álcool; normal (4%) e forte (8%).

As garrafas com 334 mililitros, pensadas para as pessoas beberem em casa, podem ser compradas por 698 ienes (4,42 euros) sem IVA e têm-se vendido bem. Há um site que mostra várias formas de preparar a bebida além de misturar com água gaseificada, como beber com gelo ou adicionar xarope de fruta.

"As pessoas podem gostar de beber a cerveja de várias formas e com sabores diferentes. Gostava que aqueles que não gostam muito de cerveja a experimentassem", afirmou um funcionário da empresa.

Já os cocktails de cerveja, que combinam esta e outras bebidas, têm sido mais diversificados. O restaurante 1899 Ochanomizu, situado perto da estação JR Ochanomizu, em Tóquio, tem cervejas diluídas com chá verde matcha e chá verde hojicha torrado. Segundo um porta-voz da empresa que gere o restaurante, os cocktails são populares entre as mulheres e têm um sabor refrescante que combina bem com as refeições.

Um dos motivos por trás do surgimento destas novas cervejas é o facto de o mercado estar em crise. De acordo com a Agência Nacional de Impostos do Japão, as vendas de cerveja no ano fiscal de 2021 totalizaram 1,86 milhões de quilolitros, em comparação com os 7,05 milhões de quilolitros vendidos em 1994. Assim, e uma vez que os produtos alcoólicos estão a tornar-se mais diversificados e os jovens se afastam cada vez mais da cerveja, a indústria está a tentar várias medidas para estimular a procura.

A par disto, nos últimos tempos, os consumidores que não gostam de produtos massificados têm sido cada vez mais atraídos pelas cervejas artesanais com sabores exclusivos das respectivas fábricas de cerveja.

A empresa japonesa Kirin Brewery Co. tem estado a vender a sua própria cerveja chamada Spring Valley desde 2021 e co-organizou eventos com pequenas cervejeiras em centros regionais para promover o produto.

A Gahaha Beer, outra produtora do país, tem uma fábrica de cerveja e uma loja num complexo residencial perto da estação de Toyocho na linha Tozai do metro de Tóquio. Até à data, produziram cerca de 50 tipos de cerveja artesanal e alguns produtos de edição limitada. As cervejas incluem a Danchi Ale, que tem um sabor intenso a malte, e a Berry Berry Happy?, que é feita com sumo de framboesa.

"Não sou grande apreciador de cerveja, mas aqui pude experimentar diferentes sabores e a intensidade das cervejas e passei a gostar. Estou ansioso por novas variedades", afirmou um cliente habitual da loja da empresa.

Tetsuo Baba, representante da Gahaha Beer, reforça que são cervejas diferentes com aromas e sabores variados. "Espero que as pessoas encontrem as suas favoritas e gostem de as beber, mas com o cuidado de não beberem muito”, conclui.