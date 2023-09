No Reino Unido, há pubs que vão pôr a cerveja mais cara nas horas de pico

O Stonegate Group, a maior empresa de pubs do Reino Unido, vai aplicar um sistema de preços dinâmicos em 800 dos 4500 estabelecimentos que tem espalhados pelo país. Assim, uma cerveja pode custar mais 20 cêntimos do que o preço original em alturas de maior afluência, como aos fins-de-semana.

De acordo com o Guardian, o aviso foi feito aos clientes através de avisos colocados nos pubs da empresa, sob a justificação de ser necessário o aumento de preços para cobrir custos com mais funcionários, mais seguranças nas portas, limpeza extra, lavagem de copos e cumprimento de licenças.

Um representante do Stonegate disse ao Telegraph que é comum a empresa “rever os preços para gerir os custos, mas também para se assegurar que oferece um bom serviço aos clientes”. A ideia, referiu, é que haja a possibilidade de fazer “promoções, happy hours, dois cocktails pelo preço de um e descontos em comida e bebida em diferentes momentos da semana”.

Esta medida foi tomada pela cadeia britânica pela primeira vez no Mundial de Futebol de 2018 e, depois, de 2022. Nessa altura, os preços podiam aumentar em uma libra. Agora, ainda que o Stonegate não tenha dito em quanto vão aumentar os preços, o gerente do Coach House, um pub londrino que pertence ao grupo, referiu que o aumento pode ir até aos 20 cêntimos numa cerveja ao fim-de-semana. Já um porta-voz da empresa, citado no mesmo texto, referiu que os aumentos eram “marginais” e não ultrapassavam as duas libras.

Numa crítica a um dos pubs da empresa, um cliente escreveu: “Cobra mais porque está cheio? Queriam cobrar 4,5 libras por um copo pequeno de Coca Cola…” Outro publicou: “Entendo as pressões e custos dos pubs, mas a ideia de não saber os preços faz com que se pareça a lotaria e é desconfortável.”

Ao Guardian, o representante de outra cadeia de pubs, que não quis ser identificado, referiu que esta prática não é incomum e que “acontece há décadas”. “Honestamente, ainda bem que estão a ser transparentes com as pessoas.”