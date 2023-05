Esta cerveja é feita com água do banho reciclada (de um prédio em São Francisco)

Nos Estados Unidos, a Epic Cleantec faz cerveja com águas residuais tratadas. O produto não está no mercado, mas quem o testou aprovou-o.

Pensar numa cerveja feita com água do banho pode não dar vontade de abrir a lata. Mas com secas cada vez mais prolongadas, a urgência de reaproveitar todos os recursos é uma boa forma de largar preconceitos — e, pelo menos, dar um gole.

A Epic Cleantec, uma empresa norte-americana que actua na área da reciclagem da água, e a cervejaria Devil's Canyon Brewing criaram um novo produto: a Epic OneWater Brew. Trata-se de mais uma cerveja feita a partir de águas residuais e os poucos que tiveram a oportunidade de a experimentar parecem aprová-la, apesar de inicialmente terem algumas dúvidas sobre o projecto.

A água utilizada no duche, para lavar os dentes ou até na lavandaria de um prédio de 40 andares em São Francisco, na Califórnia, é a "fonte" deste produto. A empresa instalou equipamentos de captação no edifício para tratar e reutilizar esta água, que mais tarde é transformada em cerveja.

A Epic Cleantec explica que estão ainda em fase de testes e acrescentam que o grande objectivo, para já, é mostrar às pessoas que podem existir várias formas de reutilizar águas residuais das cidades.

Fresh off the canning line, proud to unveil our Epic OneWater Brew!??????



This crisp, Kolsch-style ale was made w/ highly purified recycled greywater from our @EpicCleantec operation at the Fifteen Fifty high-rise apartment building in #SanFrancisco.



(BTW, it tastes AMAZING!??) pic.twitter.com/brDH9Na7Fm — Aaron Tartakovsky (@ATartakovsky) October 26, 2022

Em Portugal, a cerveja Vira, também produzida com água reciclada (e que também não foi comercializada), ganhou o prémio de inovação de 2021 da Water Reuse Europe. A "Blonde" portuguesa com 5% de teor alcoólico era “uma cerveja artesanal fabricada a partir de água+ (água reciclada), com tratamento complementar através de ozonização e osmose inversa”. O site da Águas do Tejo disponibilizou na altura as análises laboratoriais da cerveja "100% segura", onde surge o atestado de “amostra bacteriologicamente própria”.

Ao The Guardian, Aaron Tartakovsky, da Epic Cleantec, explica que pretendiam “fazer algo divertido que fosse uma ferramenta envolvente para falar com as pessoas, para as entusiasmar, mas que também mostrasse o potencial inexplorado da reutilização da água”.

A empresa norte americana tem feito vários avanços na reutilização da água, mas ainda serão necessários alguns anos de testes e experiências para garantir não só a qualidade do produto mas também a segurança para a saúde dos consumidores.

Enquanto esse momento não chega, a Epic Cleantec já conseguiu que a São Francisco implementasse um sistema de reciclagem de “águas cinzentas” em todos os edifícios da cidade construídos a partir de 1 de Janeiro 2022. A estação de reciclagem no prédioFifteen Fifty capta, filtra e desinfecta as águas cinzentas dos duches, da lavandaria e das águas da chuva, escreve a revista Water World. Depois, purifica a água e reutiliza-a para as descargas das sanitas. Em alguns destes prédios, já é possível reaproveitar 95% da água utilizada, segundo dados da empresa.