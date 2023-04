Água tratada em 100 ETAR da região de Lisboa podem regar culturas da Lezíria e Oeste

As 100 estações de tratamento de águas residuais (ETAR) geridas pela Águas do Tejo Atlântico (ATA) nas regiões de Lisboa e do Oeste despejam, anualmente, cerca de 200 milhões de metros cúbicos de águas tratadas no Tejo e no oceano. A empresa do grupo Águas de Portugal está, no entanto, apostada em promover a progressiva reutilização destas águas tratadas, não só nas regas e lavagens urbanas, mas sobretudo na agricultura e nalgumas indústrias da região.

