Designer Alana Hadid lança nova produtora na Palestina para “imaginar a libertação”

O primeiro projecto da nova produtora será um documentário sobre o The Walled Off Hotel, junto à faixa de Gaza, anunciou a Watermelon Pictures, através do Instagram.

Alana Hadid, irmã das supermodelos Bella e Gigi Hadid, acaba de lançar uma produtora de cinema na Palestina. A Watermelon Pictures, anunciou a também designer de moda, quer dar visibilidade à causa palestiniana, focando-se na “representação cultural e defesa social, ao amplificar as vozes de cineastas sub-representados em todo o mundo”.

O anúncio foi feito no mesmo fim-de-semana em que se assinalaram seis meses desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. “Temos muito orgulho em apresentar a Watermelon Pictures! Uma produtora de filmes de propriedade palestiniana que promete garantir que, a partir de agora, a Palestina será vista”, escreveu Alana Hadid no Instagram.

Ao contrário das irmãs, que têm mantido uma postura mais discreta desde Outubro, a produtora mostra-se defensora da Palestina e declara que a Watermelone Pictures é uma forma “de controlar a narrativa” e “partilhar as histórias com o mundo” — num período em que jornalistas estrangeiros estão proibidos de entrar em Gaza.

No início deste mês, o Knesset (Parlamento israelita) aprovou um decreto que proíbe a transmissão em Israel de qualquer meio de comunicação estrangeiro que “prejudique a segurança do Estado”. Apesar de estar mais próxima do entretenimento, a produtora de Alana Hadid quer “desenvolver histórias e talento, produzindo filmes que entretenham, eduquem e inspirem”. E insiste: “Estamos a construir um espaço para artistas que se atrevem a imaginar a libertação.”

O filme de estreia será um documentário, realizado pelo norte-americano Vin Arfuso, sobre o The Walled Off Hotel, junto ao muro da Cisjordânia, em Belém. O espaço foi conceptualizado e é financiado pelo artista britânico Banksy, numa tentativa de lembrar que a arte é uma forma de protesto à opressão política, anunciam também no Instagram.

Alana Hadid e os irmãos são de origem palestiniana. O pai, Mohamed Hadid, antes de ser um magnata do mercado imobiliário de luxo, foi um dos cerca de 700 mil palestinianos deslocados da terra que passou de protectorado britânico para território do estado de Israel em 1948.

Nas semanas após o início do conflito, vários órgãos de comunicação social, incluindo o site de celebridades TMZ, noticiaram que a família Hadid estava a ser alvo de ameaças de morte pelas críticas feitas ao Governo israelita.

Bella e Gigi sempre foram voz activa pela causa palestiniana, mas, desde Outubro, quando o Hamas atacou Israel, que respondeu com uma ofensiva sobre a Faixa de Gaza, não têm tomado posições, pedindo apenas o cessar-fogo. “Não apoio a divulgação da desinformação e sempre condenei o uso do movimento do Free Palestine como justificação para o anti-semitismo”, escreveu Gigi no Instagram, em Novembro, numa publicação onde pedia desculpas por ter partilhado informação sem contexto.