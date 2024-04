Podcast Mais Lento do que a Luz. Eclipse solar: o céu é o Máximo

A estreia do podcast Mais Lento do que a Luz no PÚBLICO acontece em dia de eclipse solar, que não podia deixar de ser o tema da conversa com o astrónomo Máximo Ferreira.

O eclipse solar desta segunda-feira, visível do México ao Leste do Canadá, é o tema da conversa do episódio de estreia do podcast Mais Lento do que a Luz no PÚBLICO. David Marçal e Carlos Fiolhais vão passar a estender as suas conversas sobre ciência, o Universo e tudo o resto aos leitores e ouvintes do PÚBLICO, quinzenalmente.

O primeiro convidado é o astrónomo e divulgador científico Máximo Ferreira, que conta as histórias dos muitos eclipses solares que viu (e dos que falhou). A conversa passa também pela visão de Mariano Gago e pela importância do antigo ministro para a ciência em Portugal.

A melhor oportunidade para assistir a um eclipse solar total em território português nos próximos anos será a 12 de Agosto de 2026, numa estreita parcela de território no nordeste transmontano.