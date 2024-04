A gastronomia entre a globalização e a existência de Deus

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) inaugurou recentemente o seu Centro de Enogastronomia e Enoturismo, mas não sabe muito bem que destino dar às luxuosas instalações onde abundam bancas organizadas com kits de cozinha, salas de análise sensorial ou cubículos para provas individuais de vinho. A Câmara do Porto, com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCRDN), tem um projecto para dinamizar a economia e a cultura do Norte com base na gastronomia e contratou o Centro de Culinária Basca para os ajudar no seu desenvolvimento. Depois, e como remate desta história, surge a Associação de Amigos de Ventozelo que queria casar as duas iniciativas. Ou, se não conseguisse um casamento formal, que houvesse ao menos amizade e cooperação entre elas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt