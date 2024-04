Benfica e Marselha fazem comunicado conjunto a pedir a presença de adeptos

Clubes fazem apelo às autoridades de Portugal e França. Polícia gaulesa quer impedir presença de adeptos do Benfica em Marselha.

Benfica e Marselha, rivais nos quartos-de-final da Liga Europa de futebol, apelaram este domingo às autoridades policiais de Portugal e França, num comunicado conjunto, que garantam a presença de adeptos de ambos os clubes nos dois jogos.

Este comunicado acontece dois dias depois da comunicação social gaulesa ter indicado que a polícia local, da região de Bouches-du-Rhône, quer impedir a deslocação de adeptos e sócios ligados ao clube lisboeta para precaver episódios de violência entre as claques de Benfica e Marselha, no duelo decisivo da segunda mão, agendado para 18 de Abril.

"O Benfica e o Marselha apelam às autoridades de ambos os países que garantam que os jogos dos quartos-de-final da Liga Europa sejam disputados na presença dos adeptos dos dois clubes, tanto na primeira mão, na quinta-feira, 11 de Abril, no Estádio da Luz, como na segunda mão, no Vélodrome", lê-se numa nota publicada no site oficial dos "encarnados".

Na sexta-feira, a imprensa francesa acrescentou que os serviços secretos de França identificaram um grupo entre 200 a 300 adeptos do Benfica com historial violento e pertencentes a grupos radicais e violentos.

Por isso, a polícia prefere mesmo avançar com a proibição, já que, por experiências em outros jogos, os adeptos portugueses normalmente viajam e deslocam-se em pequenos grupos, dificultando a monitorização das forças de segurança.

"Em conjunto com a UEFA e as autoridades, os dois clubes estão a trabalhar em estreita colaboração para cumprir todos os critérios e garantir os mais elevados padrões de organização em termos de segurança", defende o emblema lisboeta.

O primeiro confronto será já na quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, seguindo-se a segunda mão uma semana depois, em solo francês.