Adeptos do Benfica lançam tochas e castigo da UEFA deverá ser pesado

Alguns adeptos do Benfica que se deslocaram a Milão e marcaram presença no estádio Giuzeppe Meazza arremessaram várias tochas que acabaram por cair nos anéis inferiores do recinto, onde estavam instalados os adeptos do Inter de Milão, causando situações de pânico, nesta quarta-feira, durante o jogo entre o Inter de Milão e o Benfica, a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e que terminou empatado a três golos, o que levou à eliminação das "águias" incapazes de anular a derrota de há uma semana, em Lisboa, por 2-0.

Durante a primeira parte do jogo alguns fumos e petardos caíram em cima de adeptos do Inter, atirados pelos adeptos benfiquistas a partir do terceiro anel do estádio.

A situação repetiu-se mais tarde, tendo alguns adeptos italianos ficado feridos, enquanto outros viam-se obrigados a refugiaram-se no interior do estádio.

Sabendo-se da mão pesada da UEFA em relação a este tipo de situações, é de esperar que o clube da Luz seja fortemente punido, até porque já não é a primeira vez que adeptos do Benfica têm este tipo de comportamento no interior de estádios de futebol nas competições europeias.