Benfica punido com multa pela UEFA e em risco de não ter adeptos fora de casa

Em causa está o comportamento dos adeptos na partida com o Toulouse, em França.

A UEFA multou o Benfica em 28 mil euros, devido ao comportamento dos adeptos do clube em Toulouse, e proibiu a venda de bilhetes para o próximo jogo fora, uma sanção suspensa durante dois anos, informaram nesta sexta-feira os "encarnados".

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo europeu a realizar fora de casa, estando a aplicação dessa pena suspensa durante o período de dois anos", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das "águias".

Na origem da sanção da UEFA está "a deflagração de tochas e o arremesso de objectos", durante a partida da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa de futebol, realizada em Toulouse (0-0).

O emblema lisboeta apela aos adeptos para que "cumpram os regulamentos e se abstenham de práticas que prejudicam a imagem do clube e privam a equipa de um apoio que tem sido, desde sempre, decisivo e fundamental".