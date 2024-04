Maturidade democrática precisa-se

O novo Governo chefiado pelo líder do PSD ainda vai na sua primeira semana de vida, depois de Luís Montenegro ter tomado posse como primeiro-ministro, na terça-feira, e o clima político continua crispado e nada normal para um arranque de legislatura. Mas o facto é que o resultado que saiu das urnas e o Parlamento que os eleitores escolheram têm características que explicam, em parte substancial, a crispação que existe. A Aliança Democrática ganhou e Luís Montenegro formou Governo, mas a verdade é que isso acontece porque o CDS tem dois deputados. Na prática, no hemiciclo de São Bento senta-se o mesmo número de deputados nas bancadas quer do PSD, quer do PS, 78 cada. Estes números explicam que o PS se afirme como oposição, assente numa sólida base parlamentar, enquanto o PSD é Governo com um aparentemente frágil apoio na Assembleia da República.

