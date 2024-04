José Luís Carneiro: “O secretário-geral [do PS] tem de ter o seu tempo político”

O percurso do PS deve manter-se em torno dos “grandes temas estratégicos do futuro do país”, defende José Luís Carneiro, que já assumiu o mandato de deputado. O candidato derrotado à liderança defende que o PS tem que se reorganizar, nomeadamente através de novas formas de ligação à sociedade, como a realização de “eleições primárias abertas” não só para a liderança do partido, mas até mesmo para a escolha de candidatos aos “desafios eleitorais mais exigentes”, incluindo para as “principais autarquias”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt