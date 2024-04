José Luís Carneiro: PS deve viabilizar Orçamento? “Há espaço para o diálogo político” com o PSD

Foi ministro da Administração Interna e candidato derrotado à liderança do PS e agora regressou ao Parlamento. José Luís Carneiro considera que o PS deve ser oposição, mas salienta que há áreas estratégicas em que os socialistas devem negociar com o Governo. Além das “áreas de soberania, da política externa, de defesa e de segurança”, aponta a “consolidação da reforma do Estado”, a “reforma do sistema político e eleitoral”, encontrar um “consenso nacional para a reforma da Justiça".

