Em família, com casinhas de bonecas, moinhos abertos e ondas da liberdade

Passeios à boleia do Dia Nacional dos Moinhos, dos 50 anos de Abril e de outras épocas, com tempo ainda para as mentiras de um museu, os batuques de Stomp e outras danças.

FESTAS

Comemorações do Dia Nacional dos Moinhos

1 a 13 de Abril

A efeméride está reservada no calendário para o dia 7 de Abril, mas a festa prolonga-se por duas semanas. Num programa desenhado pela Rota dos Moinhos de Portugal – Portuguese Mills, criada por cinco municípios da Região Centro (Águeda, Albergaria-a-Velha, Nelas, Sever do Vouga e Vagos), alinham-se actividades como visitas aos moinhos, moagem de milho, degustação de pão, oficinas, percursos pedestres, storytelling, piqueniques, contos ou jogos tradicionais. A informação detalhada está disponível nos sites das autarquias e nas respectivas redes sociais.

Debaixo do mesmo chapéu, nos dias 6 e 7 de Abril, há Moinhos Abertos. O programa promovido pela Rede Portuguesa de Moinhos e pelo projecto Etnoideia, com o apoio da Sociedade Internacional de Molinologia, espalha por 219 moinhos do continente e da Região Autónoma dos Açores actividades como visitas guiadas, demonstrações, degustações, caminhadas ou palestras. Objectivo? Celebrar o figurino mas também dar a conhecer e preservar as tradições associadas ao património molinológico. O alinhamento serve todas as idades e, na sua maioria, tem participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.

VISITAS

Grande Museu das Casinhas de Bonecas

Desde 2 de Abril

Instalado no número 128 da rua Alferes Malheiro, no Porto, o novo espaço museológico é fruto da iniciativa privada de Ângela Moreira, especialista na reabilitação de móveis antigos.

Foi das suas mãos que saíram recuperadas as 60 réplicas de casas vitorianas ali expostas, algumas com quatro décadas, vindas de vários pontos do globo. São essas casinhas as estrelas do museu recém-inaugurado, que junta ao projecto, e por meio de uma série de actividades para miúdos e graúdos, os conceitos de “reabilitação urbana, reciclagem, reutilização e sustentabilidade ambiental”.

Aberto de segunda a sexta, das 10h às 17h, com entradas a custar 10€ (crianças até aos seis anos não pagam).

Danças com História

A partir de 6 de Abril

Quem visitar o Palácio Nacional de Sintra no primeiro sábado de cada mês tem direito a um pézinho de danças medievais e renascentistas.

As Danças com História decorrem entre as 11h e as 12h na Sala dos Cisnes, na Câmara de Ouro e na Sala das Galés, com moldura musical à altura da época e figuras da nobreza trajadas a rigor para mostrar “como se dançava nas festas de corte nos reinados de D. João I e de D. Manuel I”.

Para ver as apresentações há que desembolsar 13€ (10€ dos seis aos 17 anos e seniores; grátis para menores de seis anos), correspondentes ao bilhete de entrada no monumento.

Na agenda deste primeiro sábado de Abril está também uma visita guiada ao palácio, um convite para “uma viagem que atravessa mil anos de história, para conhecer as diferentes épocas, vivências e fases de construção”. Está marcada para as 10h45 e custa 18€ (15€ com descontos).

MÚSICA

Stomp

4 a 6 de Abril

Depois da passagem por Lisboa, os Stomp vão ao Porto mostrar como se faz um espectáculo com caixotes de lixo, latas, vassouras, bidões, caixas de fósforos, carrinhos de supermercado e lava-loiças.

Estes são apenas alguns dos objectos pouco convencionais que são usados como instrumentos pelo grupo britânico para dar corpo ao seu caldeirão de percussão, dança, teatro e comédia. Os espectáculos são sempre diferentes, por conta do cunho pessoal que cada performer imprime à coreografia conjunta, e prometem contagiar as plateias com o seu movimento e criatividade.

No Coliseu Porto Ageas, com sessões às 21h (sábado também às 16h) e bilhetes de 18€ a 40€. M/6.

Foto Stomp DR

Mais Alto!

7 de Abril

Neste concerto comentado, a ideia é celebrar o poder da música e convidar os mais novos a reflectir sobre a sua força nos momentos em que os cidadãos têm de se fazer ouvir.

Cabe aos músicos Francisca Cortesão, Afonso Cabral, Inês Sousa e Sérgio Nascimento e à comentadora de serviço Isabel Minhós Martins contar “as histórias, as conquistas e as preocupações” de cantigas de José Mário Branco, Sérgio Godinho, José Afonso, Rita Lee e Xutos e Pontapés, entre outros.

Para escutar na Fábrica de Ideias da Gafanha da Nazaré (Ílhavo), domingo, às 17h. O bilhete custa 4€. M/6.

DANÇA/MÚSICA

A Grande Viagem do Pequeno Mi

6 e 7 de Abril

Os livros de Sandro William Junqueira e Rachel Caiano (A Grande Viagem do Pequeno Mi), Josse Goffin (Oh!) e Regina Guimarães e João Alves (Labirinto) serviram de ponto de partida para a criação de Madalena Victorino, interpretada por Ana Raquel e Beatriz Marques Dias.

O que é preciso para pôr a imaginação a trabalhar? e Como é que se começa uma dança? são as questões a explorar neste espectáculo de música e dança, que sobe ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado, às 16h, e domingo, às 11h e 15h, com bilhetes a 10€. M/6.

ACTIVIDADES

Sintonizar Abril com as Antenas no Ar

6 a 27 de Abril

Orientada por Sandy Gageiro e Marina Almeida (da Oficina Frequência) e enquadrada nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, uma actividade de jornalismo centrada nas dinâmicas da rádio para “ouvir e contar ao microfone o que é para nós a Liberdade”, explica a sinopse.

Apontada a maiores de dez anos, tem lugar em todos os sábados de Abril, das 10h30 às 12h30, no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa). A participação tem um custo de 5€ e está sujeita a inscrição prévia em bilheteira@lucateatroluisdecamoes.pt.

Foto Sintonizar Abril com as Antenas no Ar DR

Um Museu (do Carro Eléctrico) a Mentir

6 de Abril

Noventa minutos de mistério, atenção, curiosidades e perspicácia. Tudo em nome da verdade, com boatos e partidas pelo meio da brincadeira para ver quem dá conta da mentira.

Integrada no programa Famílias Eléctricas do Museu do Carro Eléctrico do Porto, a actividade está marcada para sábado, às 10h30, e inclui uma visita guiada ao espaço museológico com questões para decifrar e avaliar com um verdadeiro ou falso, e ainda uma viagem de eléctrico histórico, ao longo da margem do Rio Douro. Sujeita a reserva neste formulário até às 16h do dia 5 de Abril, tem um preço de 13€ (adulto + criança; 8€ por acompanhante extra). M/6.

Foto Um Museu (do Carro Eléctrico) a Mentir DR

Cerâmica Terra-a-Terra

7 de Abril

No Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, Francesca Casolino dinamiza uma oficina de cerâmica para famílias apresentada como “um jogo de fantasia e criatividade para que a terra ganhe as vidas todas que lhe quisermos inventar”.

Domingo, das 10h às 12h30, com um custo de 15€ (adulto + criança dos três aos cinco anos; 7,50€ por pessoa extra). Informações e inscrições em bilheteira@museubordalopinheiro.pt.

GASTRONOMIA

Festival Queijo, Pão e Vinho

5 a 7 de Abril

Organizado pela ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida, o certame faz a montra da 28.ª edição com queijo (honras de destaque ao de Azeitão), pão caseiro e vinho da região, mas também mel, doçaria, fruta e artesanato.

No programa, a par da oferta dos 39 produtores presentes, estão degustações, harmonizações, demonstrações de tosquia, ordenha e produção de queijo, passeios, actividades equestres, espectáculos (do baile folk de Celina da Piedade ao cante alentejano) e um espaço infantil com diversões como insufláveis, pinturas, modelagem ou ateliês de produção de bolachas.

Para visitar em S. Gonçalo (Quinta do Anjo, Palmela), na sexta, das 15h às 24h; sábado, das 9h30 às 24h; e domingo, das 9h às 20h. A entrada diária custa 2€; a pulseira para os três dias está disponível por 3€.