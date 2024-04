Com mais de 30 atracções, o Parque Warner de Madrid recebe 50 mil portugueses todos os anos

Encontrando-se a menos de 500 quilómetros de Portugal, o Parque Warner em Madrid já conta com mais de 50 mil visitantes nacionais. O número de portugueses tem aumentado exponencialmente ao longo dos anos, levando à criação de uma estratégia para fazer crescer o parque em 25% no mercado português.

Inaugurada em Maio de 2023, a mais recente atracção do parque é o Batman Gotham City Escape, uma montanha-russa de lançamento múltiplo. Com quedas de um ângulo de 98 graus e dois lançamentos que podem atingir velocidades superiores a 100 quilómetros por hora, esta nova montanha-russa possui decorações e ambientes concebidos especialmente para esta experiência, como a mansão do Bruce Wayne, a Batcaverna e o Gotham City Park.

O parque temático está dividido em cinco áreas, onde é possível assistir a espectáculos ao vivo e desfiles e participar em diversos passeios aquáticos e montanhas-russas. O Parque Warner realiza eventos sazonais na época do Verão, como o “Mês dos Super-Heróis”, no Halloween, com a passagem de terror Crime Alley: Night of Chaos, e no Natal, com o desfile dos Reis Magos. O visitante poderá encontrar-se também com personagens dos universos da Warner Bros., como o Batman e o Super-Homem, da DC Comics, e o Bugs Bunny e o Tweety, dos Looney Tunes.