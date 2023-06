Acidente com montanha russa na Suécia provoca um morto e nove feridos

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, incluindo crianças, num acidente com uma montanha-russa no parque de diversões Grona Lund, em Estocolmo, este domingo, disseram os representantes do parque de diversões. Algumas testemunhas disseram que a montanha-russa Jetline do parque descarrilou parcialmente, fazendo com que as pessoas caíssem no chão.

"Hoje é um dia de luto em Grona Lund, tivemos um acidente muito grave na montanha-russa Jetline, onde uma pessoa morreu e nove ficaram feridas", disse o director-executivo do parque, Jan Eriksson, durante uma conferência de imprensa.

Vários meios foram mobilizados para o local e foi iniciada uma investigação. A polícia disse que as nove pessoas feridas foram encaminhadas para o hospital e que três delas apresentavam ferimentos graves.

"Algo assim não deveria acontecer em Grona Lund, mas aconteceu", afirmou Eriksson, acrescentando que o parque com 140 anos vai ficar fechado durante, pelo menos, uma semana para facilitar a investigação. O porta-voz do parque disse ainda que 14 pessoas estavam na montanha-russa quando a parte da frente descarrilou parcialmente. De seguida, esta parou, sendo que uma das carruagens ficou inclinada para fora da pista.

Jenny Lagerstedt, uma jornalista que estava no parque com a família, disse à emissora sueca SVT que estava por perto e ouviu um barulho metálico. Referiu ainda que notou que a estrutura da pista estava a abanar no momento do acidente. "O meu marido viu uma das carruagens da montanha-russa com as pessoas a cair ao chão", disse Lagerstedt. "Os meus filhos estavam com medo", acrescentou.

Grona Lund é uma atracção popular à beira-mar numa das muitas ilhas de Estocolmo, rodeada por vários museus. A montanha-russa Jetline com carris de aço atinge uma velocidade de até 90 quilómetros/hora e uma altura até 30 metros e transporta mais de um milhão de visitantes por ano, pode ler-se no site do parque de diversões.

A ministra da Cultura da Suécia, Parisa Liljestrand, disse que a notícia do acidente era incompreensível. "Os meus pensamentos estão com aqueles que foram afectados, bem como com as suas famílias e entes queridos", disse Liljestrand, em comunicado à agência de notícias TT.