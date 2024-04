Pinto da Costa: “Varandas partiu João Pinheiro e não levou processo”

Para Jorge Nuno Pinto da Costa, Sporting e Benfica estão isentos de castigos, considerando que o FC Porto é alvo de perseguição por parte instâncias que gerem o futebol português. Comentando os recentes processos instaurados ao FC Porto após a derrota frente ao Estoril, o presidente do FC Porto relembrou os casos dos rivais, apontando dois pesos e duas medidas na hora de aplicar punições.

“O 25 de Abril ainda não chegou ao futebol. Não se podem ter opiniões. Quer dizer, alguns podem: o Frederico Varandas, quando foi do árbitro do [jogo contra o] V. Guimarães, o João Pinheiro, partiu-o todo e não levou processo. Alguns podem falar. Outros, se criticarem o que é evidente, levam processos”, adiantou Pinto da Costa, em declarações aos jornalistas, à margem de um evento da candidatura às eleições de 27 de Abril.

Segundo o jornal desportivo Record, Rui Costa terá confrontado João Pinheiro no túnel da Luz após o empate frente ao Sporting, na passada terça-feira, jogo que ditou a eliminação das “águias” da Taça de Portugal. Para Pinto da Costa, o presidente do Benfica pertence ao grupo dos que podem ter opinião, juntando-o ao dirigente dos "leões".

“O Rui Costa está inserido no grupo do doutor Varandas que pode falar o que quiser. Já foi assim no jogo frente ao Sp. Braga com o árbitro de então. Não vou comentar, vou apenas lamentar que o 25 de Abril não tenha chegado ao futebol”, ironizou, criticando a presença da presidente do Conselho de Disciplina, Cláudia Santos, nas celebrações a realizar na Assembleia da República.

Entre comentários a outros temas, Pinto da Costa aproveitou ainda para endereçar uma “farpa” a André Villas-Boas, principal adversário nas eleições de 27 de Abril. Relembrando uma declaração feita pelo ex-treinador na entrevista PÚBLICO/Rádio Renascença, o presidente portista diz que apenas apoiará quem quiser servir o clube.

“André Villas-Boas já disse que daqui a quatro anos não é candidato. Ou é agora ou volta para os carros. Seja quem for terá certamente o meu apoio, se eu sentir que vem por paixão ou para servir o FC Porto”, sentenciou.