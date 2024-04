Pinto da Costa apresenta Baía, Vítor Hugo e Nuno Namora como vice-presidentes

O candidato Jorge Pinto da Costa apresentou, na tarde desta sexta-feira, mais três nomes para o cargo de vice-presidentes do FC Porto. Vítor Baia, Vítor Hugo e Nuno Cerejeira Namora juntam-se a João Koehler, Marta Massada e António Oliveira, nomes já apontados pela lista do dirigente para esta posição no quadriénio 2020-24.

Além dos três apoiantes de destaque, Pinto da Costa apresentou ainda seis nomes para vogais: Alípio Jorge, António Borges, Luís Fernandes, Rita Moreira, Rodrigo Barros, Eurico Pinto. Ricardo Valente será o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Lourenço Pinto continuará como presidente da Mesa da Assembleia-Geral. O director financeiro da SAD portista será José Fernando Figueiredo, substituindo Fernando Gomes.

“Conforme prometi, formei uma nova equipa com novas aspirações, novos objectivos para dar mais um passo em frente na história e vida do FC Porto. As minhas primeiras palavras têm de ser dirigidas para aqueles que me acompanharam nestes anos e deixaram de fazer parte da minha direcção. Ficarão sempre no meu coração”, começou por dizer Jorge Nuno Pinto da Costa.

Para o candidato Pinto da Costa, o objectivo é simples: passar o testemunho da presidência do FC Porto daqui a quatro anos, entregando um clube ainda melhor do que no presente.

“Estamos preparados para a luta, para daqui a quatro anos entregarmos o FC Porto a alguém melhor do que é hoje. Ao fim de tantos anos, temos um FC Porto muito diferente do que o que recebi há 42 anos. Temos um novo estádio, novo pavilhão, um museu, centro de estágio e espero que daqui a quatro anos se junte a academia”, adiantou.

Jorge Nuno Pinto da Costa concorre a eleições no dia 27 de Abril, enfrentando a oposição de André Villas-Boas e de Nuno Lobo. Espera-se que o acto eleitoral seja o mais concorrido de sempre, com Pinto da Costa a candidatar-se a um 16.º mandato consecutivo na liderança dos “dragões”.