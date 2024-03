André Villas-Boas: “Estão a aproveitar-se da debilidade de Pinto da Costa”

André Villas-Boas considera que Pinto da Costa “não está em condições para presidir mais quatro anos ao FC Porto”, acreditando que está a ser preparada uma linha de sucessão directa para a transmissão de poder a um vice-presidente. O ex-treinador e candidato à presidência dos “dragões” admite, numa grande entrevista concedida ao PÚBLICO e à Rádio Renascença que será publicada esta quinta-feira, que não imaginava o histórico dirigente, actualmente com 86 anos, a candidatar-se a mais um mandato. No entendimento de Villas-Boas, o FC Porto tornou-se “uma galinha dos ovos de ouro” para certos interesses, acreditando que “algumas pessoas se estão a aproveitar da debilidade do presidente e da sua incapacidade actual”.

“No outro dia disse que é muito fácil desmentir Jorge Nuno Pinto da Costa. Ele já disse que não avançaria, que jamais apontaria uma linha de sucessão directa, que jamais consideraria o FC Porto uma monarquia e que jamais passaria o testemunho. Tenho muito respeito pelo senhor presidente, mas penso que não está em condições, neste momento, de presidir a mais quatro anos no FC Porto. O que se avizinha, pós-2024, é uma linha de sucessão directa para os vice-presidentes”, refere André Villas-Boas. “Parece-me cada vez mais evidente que algumas pessoas, de certa forma, se estão cada vez mais a aproveitar da debilidade do presidente e, digamos assim, da sua incapacidade actualmente”, disse ainda.

Durante a conversa de mais de uma hora, André Villas-Boas abordou todos os temas quentes relacionados com o universo “azul e branco”. Portista desde nascença e com os antepassados intimamente ligados à fundação do FC Porto, o ex-treinador nutre há já muito tempo o sonho de chegar à presidência do clube. Fora dos planos estava uma corrida contra Pinto da Costa, admite, mas a concorrência do dirigente mais titulado da história do futebol reforça a responsabilidade e exigência da disputa, que terá lugar a 27 de Abril.

Foto André Villas-Boas criticou gestão do FC Porto ADRIANO MIRANDA / PUBLICO

“Dificilmente pensaria que o presidente se pudesse recandidatar em 2024. Naturalmente é livre de o fazer e eleva este desafio e o sentido de responsabilidade e exigência. Os últimos anos têm levado o FC Porto à ruína financeira e a uma perda de competitividade desportiva. No meu entendimento, sempre pensei que não se recandidatasse. Resolvi avançar com esta candidatura mesmo que ele fosse meu adversário – sinto que o FC Porto precisa de um novo rumo.”

A situação financeira dos “azuis e brancos” foi uma das áreas analisadas por André Villas-Boas, com o candidato à presidência a questionar onde foram aplicadas as receitas das últimas décadas, marcadas por forte sucesso desportivo: “Nos últimos 24 anos, o FC Porto fez mais de 2,9 mil milhões de euros em receitas. Desde 2015, foram 1,3 mil milhões. Tem, neste momento, 500 milhões de euros de passivo e 300 milhões de dívida financeira. Parece surreal que, enquanto podíamos ter crescido, acabámos por nos enterrar em dívidas...”

Foram ainda deixadas críticas a João Rafael Koehler, membro da lista de Pinto da Costa e sócio-gerente do fundo de investimento Quadrantis. André Villas-Boas criticou os negócios feitos entre a direcção portista e o empresário – que foi um dos críticos do presidente portista no passado. Os contornos destas operações não são publicamente conhecidos e Villas-Boas traça um cenário potencialmente desastroso para o clube.

“João Rafael Koehler está ligado a um fundo chamado Quadrantis que, neste momento, está intimamente relacionado com a antecipação de receitas do FC Porto e o factoring, com condições e juros que ninguém sabe quais é que são. É muito provável que nas colaterais [garantias] dadas a esse fundo estejam direitos comerciais e passes de jogadores. Não é impossível que, se incumprir em determinadas coisas, a Quadrantis se torne dona do FC Porto”, lamenta.

André Villas-Boas foi o convidado desta semana do Hora da Verdade, parceria entre PÚBLICO e Rádio Renascença. A grande entrevista será publicada na íntegra na manhã desta quinta-feira e estará disponível também no YouTube.