FC Porto SAD apresenta lucro, mas capitais próprios continuam negativos

Os portistas conseguiram recuperar (e muito) os capitais próprios no primeiro semestre do exercício 2023-24, mas o esforço foi insuficiente para colocar esta rubrica em terrenos positivos em tempo útil. Este insucesso deveu-se, em parte, à impossibilidade de registar o pagamento das receitas relativas à passagem da fase de grupos da Liga dos Campeões. A verba de 9,6 milhões de euros pelo apuramento para os "oitavos" foi garantida em Dezembro, mas pode apenas ser inscrita no terceiro trimestre deste exercício. O valor seria suficiente para cobrir os 8,5 milhões de euros de capitais próprios negativos apresentados, ainda assim uma forte recuperação face aos 176 milhões de euros apresentados a 30 de Junho.

A explicação sobre os resultados financeiros da SAD portista foi enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira. Os portistas apresentam um resultado líquido positivo de 35 milhões de euros, invertendo o resultado negativo de dez milhões registado no período homólogo do exercício passado.

Nesta informação prestada à CMVM, os "dragões" anunciam ainda uma redução do passivo em 20 milhões de euros, apontando uma diminuição global do valor dos empréstimos em cerca de 85 milhões de euros. Uma das rubricas que mais chama à atenção é a dos custos com pessoal: em apenas um ano, os "dragões" cortaram oito milhões de euros, reduzindo de 51 para 43 milhões o peso desta alínea. Uma poupança atribuída em parte à ausência de prémios, visto que o FC Porto não conquistou o título nacional na época transacta.

O relatório serve também para o anúncio oficial de um acordo com "uma reputada empresa internacional", que fica ainda por nomear, para uma parceria vertida na presença minoritária numa das empresas com os direitos comerciais do grupo FC Porto. Será ainda feito um investimento com vista à modernização do Estádio do Dragão, com o objectivo de potenciar as receitas do recinto. O negócio vai fazer entrar um montante estimado entre os 60 e 70 milhões de euros nos cofres portistas, com a SAD a deixar claro que esta verba impactará directamente os capitais próprios.

A SAD portista diz ainda ter aumentado em 148 milhões de euros o valor do activo face aos números registados a 30 de Junho passado. Como principal justificação para esta avaliação, refere uma avaliação ao "valor de mercado" aos fluxos de dinheiro gerados pelo Estádio do Dragão. Esta avaliação terá sido feita pela Crowe, uma "conceituada empresa internacional".

Em termos de proveitos operacionais, sem contarmos os proveitos com passes de jogadores, a SAD sobe para os 108 milhões, mais quase cinco milhões relativamente ao semestre inicial do exercício 2022-23.