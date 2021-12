Contas do FC Porto do exercício 2020-21 aprovadas por maioria

As contas do FC Porto referentes ao exercício 2020-21 foram aprovadas por “uma esmagadora maioria” dos sócios presentes na Assembleia-Geral, revelou o emblema “azul e branco”, em comunicado.

“Os resultados das contas consolidadas foram positivos em mais de 30 milhões de euros, pelo que as contas portistas foram aprovadas com apenas uma abstenção”, assinalou o FC Porto, no site oficial.

No final da reunião magna, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, assegurou, citado pelos meios do clube, que vai “continuar a lutar para que o clube da Invicta possa continuar a apresentar contas com resultados positivos”.