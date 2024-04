Os Filhos da Madrugada de Anabela Mota Ribeiro voltam à RTP3 no domingo

É a terceira temporada do programa de entrevistas à volta da ideia da liberdade, com conversas com gente que já nasceu em liberdade e por vezes com alguns que viveram a ditadura.

Este domingo, às 20h, Anabela Mota Ribeiro volta a falar com Os Filhos da Liberdade no programa que iniciou em 2021. Todos os dias, na RTP3 e na RTP Play, a apresentadora e autora entrevista pessoas que já nasceram em liberdade, ou seja, após o 25 de Abril, ou que têm pouca memória dos tempos antes, pontualmente conversando também com gente que viveu a ditadura. À semelhança do que aconteceu nas duas épocas anteriores, são 25 entrevistas que antecipam a comemoração do 25 de Abril, que este ano assinala cinco décadas.

No episódio de arranque, fala com um pai e dois filhos: Diogo Varela Silva, cineasta (e filho de Celeste Rodrigues, ou seja, sobrinho de Amália), e os músicos Sebastião e Gaspar Varela, dois terços da banda Expresso Transatlântico. Diogo, que nasceu, como a autora do programa, em 1971, assinou documentários como Fado Celeste, Fernando Maurício - O Rei Sem Coroa, Poeta en si Mayor, O Fado da Bia, Celeste, Zé Pedro Rock'n'Roll ou João Ayes, Pintor Independente. Sebastião, de 1997, que também é realizador como o pai, toca guitarra, e Gaspar, de 2003, toca guitarra portuguesa, tendo acompanhado a avó, bem como Madonna.

Nos dias seguintes, a apresentadora recebe, na segunda-feira, a escritora Ana Bárbara Pedrosa, nascida em 1990, e, na terça-feira, a dupla de mãe e filha Maria do Rosário Carneiro, de 1948, professora universitária que foi deputada do grupo parlamentar do Partido Socialista, e Joana Carneiro, a reputada maestrina nascida em 1976, que é também membro do Conselho de Estado.