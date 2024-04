Coach processa Gap por vender T-shirts com palavra “Coach”

O fabricante de carteiras de luxo Coach interpôs uma acção contra a Gap, acusando a unidade Old Navy do retalhista de vender ilegalmente T-shirts com a palavra “Coach”.

A Coach avançou com uma acção judicial contra a Gap por violação de marca registada. Os documentos foram apresentados no tribunal federal de Los Angeles, com a Coach e a sua empresa-mãe, a Tapestry, a declararem que nunca deram autorização à Gap para vender T-shirts com a palavra que é seu emblema, e que a venda poderia confundir os clientes, levando-os a pensar que a Coach estava envolvida.

A empresa mais conhecida pelas carteiras de luxo afirma que a iniciativa da Gap causou “danos irreparáveis” porque as marcas registadas da Coach simbolizam “uma mistura única de moda, artesanato, estilo e função” reflectida na venda de “artigos de estilo de vida de luxo” e não de T-shirts. A Coach foi fundada em 1941.

A Gap, com sede em São Francisco, recusou-se a comentar, dizendo que não discute litígios pendentes.

A Coach, com sede em Nova Iorque, pede uma indemnização não especificada por violação de marca registada, contrafacção e violação de uma lei de concorrência desleal da Califórnia. Pretende também a destruição do stock não vendido de vestuário em infracção.

Muitos retalhistas de luxo intentam acções judiciais para impedir a venda de alegadas imitações, embora os arguidos sejam frequentemente pequenas empresas, importadores e operadores de sites e não empresas cotadas na bolsa como a Gap.

Um advogado da Coach não respondeu imediatamente a um pedido de comentário adicional. O processo é Tapestry Inc et al v Gap Inc e decorre no Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Central da Califórnia, com o n.º 24-02697.