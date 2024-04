Preços das casas na zona euro caem pela primeira vez desde 2013. Portugal contraria com uma das maiores subidas

O ano de 2023 marca o período em que os preços das casas na zona euro voltaram a sofrer uma queda, a primeira que é registada em dez anos. O movimento foi causado, sobretudo, pela contracção verificada nas maiores economias, com a Alemanha à cabeça, a registar uma quebra superior a 8%. Portugal, por outro lado, não seguiu esta tendência: não só os preços continuaram a aumentar no ano passado, como as subidas verificadas por cá foram das mais expressivas de entre os países que usam a moeda única.

Os dados foram publicados, nesta quinta-feira, pelo Eurostat, que indica que, no conjunto do ano de 2023, o índice de preços da habitação sofreu uma queda média de 0,27% na União Europeia. Já considerando apenas os países da zona euro, os preços das casas diminuíram em 1,1% – esta é a primeira quebra que se regista desde 2013, altura da última crise financeira.

Estas quebras acontecem, contudo, num contexto em que a tendência do mercado foi muito diferente entre os vários Estados-membros, contando-se 13 países da zona euro onde se registaram aumentos de preços e apenas seis com quedas (a Grécia não é contabilizada nesta análise, uma vez que não disponibiliza dados). Assim, a queda no conjunto da zona euro fica a dever-se, sobretudo, às duas economias que mais pesam na análise feita pelo Eurostat: a Alemanha, que representa uma fatia de 21% no índice de preços, e França, com um peso de 15,5%.

Na Alemanha, mostram os dados publicados nesta manhã, os preços das casas caíram 8,4% em 2023, a maior queda já registada por este país desde que esta série estatística foi iniciada pelo Eurostat (em 2005). Desde a segunda metade de 2022 que os preços das casas na Alemanha têm vindo a cair todos os trimestres, um movimento justificado pela subida das taxas de juro e dos custos de construção, que encareceu o mercado imobiliário e tem afastado as famílias da compra de casa.

Já em França, os preços recuaram 0,42% no ano passado, a primeira vez que se regista uma diminuição neste país desde 2015. Ainda assim, foi no Luxemburgo que se verificou a queda mais acentuada dos preços das casas, superior a 9% (embora esta economia tenha pouco peso no conjunto da zona euro). Os preços caíram, ainda, nos Países Baixos e na Áustria, em ambos os casos com quedas em torno dos 2%, bem como na Finlândia, onde a diminuição foi superior a 5,5%.

Em sentido contrário, voltaram a registar-se subidas expressivas em vários dos países da zona euro, embora se verifique um abrandamento destes aumentos. O maior crescimento verificou-se na Croácia, onde os preços das casas aumentaram quase 12% no ano passado, seguindo-se a Lituânia, com uma subida de 9,2%, e Portugal, que regista um crescimento de 8,2%, o terceiro mais significativo da zona euro.

Rendas ainda sobem

Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Eurostat mostram, ainda, que as rendas contrariam a tendência já verificada no mercado de compra e venda e, tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia, continuaram a aumentar no ano passado.

Na União Europeia, as rendas (considerando todos os contratos de arrendamento em vigor, e não apenas os novos contratos, que, regra geral, permitem perceber melhor as tendências mais recentes do mercado) aumentaram perto de 3% em 2023, enquanto na zona euro o aumento foi de 2,7%. A Estónia foi o único país analisado onde se registou uma quebra em 2023, de cerca de 3%.

Também neste caso, Portugal destoa da tendência europeia, ao apresentar um aumento muito superior àquelas médias: em 2023, as rendas subiram mais de 5% em Portugal.

Há, ainda assim, subidas muito superiores às que se verificaram em Portugal: Malta destaca-se, com um aumento de quase 18%, seguindo-se a Hungria, com uma subida de 12%. Já na Alemanha e em França, as subidas foram em torno dos 2%, das menos expressivas da zona euro.