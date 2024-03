Rendas sofrem o maior aumento em quatro anos e atingem novo máximo em 2023

As rendas de novos contratos aumentaram quase 11% em 2023, a subida mais acentuada em quatro anos. Mesmo assim, celebraram-se mais contratos de arrendamento do que em 2022.

O aumento das rendas habitacionais voltou a acelerar no final do ano passado e os preços registaram mais um máximo histórico. O crescimento, de quase 11% – o mais acentuado em quatro anos –, é registado num ano em que voltou a verificar-se um aumento no número de novos contratos de arrendamento, depois de um período de contracção.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira, são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que indica que, em 2023, o valor mediano das rendas de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares foi de 7,21 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de 10,58% face ao ano anterior. Desde 2019, quando as rendas haviam aumentado em 10,8%, que não se registava uma subida tão acentuada destes preços.

Nos últimos anos, as rendas têm mantido o crescimento, mas a ritmo mais lento, tendo sido registadas variações percentuais abaixo dos dois dígitos nos três anos anteriores a 2023. No ano passado, contudo, o crescimento voltou a ser mais acelerado, apesar dos esforços que foram feitos pelo Governo de António Costa para fazer baixar os custos da habitação.

Foi em 2023, recorde-se, que foi lançado o "Mais Habitação", pacote legislativo criado para dar resposta à crise habitacional e que trouxe uma série de medidas que visavam aumentar a oferta e baixar os preços. Entre elas, está o novo limite aos aumentos de rendas, que estabeleceu que as rendas definidas em novos contratos de arrendamento poderão ser, no máximo, 2% superiores às que estivessem estabelecidas em contratos anteriores relativos às mesmas casas.

O "Mais Habitação" só entrou em vigor em Outubro do ano passado, mas, para já, os seus efeitos no mercado de arrendamento são poucos: mesmo considerando apenas o quarto trimestre de 2023, o valor mediano das rendas de novos contratos aumentou em 11,6% em relação a igual período de 2022 e em 6,6% face ao trimestre anterior, o que poderá ser um reflexo das dificuldades de aplicação dos limites que foram criados.

Mesmo assim, o mercado voltou a crescer e, em 2023, foram celebrados 94.553 novos contratos de arrendamento habitacional, um aumento de cerca de 2% em relação a 2022. Isto, depois de alguns trimestres, no final de 2022 e início de 2023, em que o mercado estava em contracção.