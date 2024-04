Vídeo. Sismo de magnitude 7,5 faz nove mortes e destrói vários edifícios em Taiwan

Saiba mais:

Pelo menos sete pessoas morreram esta quarta-feira e 711 ficaram feridas em Taiwan, de acordo com um novo balanço, feito pelo Governo, do sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter que abalou a costa da ilha. Presume-se que existam ainda várias dezenas de pessoas presas nos escombros dos edifícios que ruíram, com as autoridades a montarem uma operação de resgate. De acordo com a agência Reuters, há mais de 70 pessoas presas, especialmente em túneis.