O PSD tem de ser bom polícia e mau polícia

O PSD tem de ter as personalidades conciliadoras que pedem o diálogo com o PS, mas também precisa tropa de choque para responder nas redes sociais e nos media à oposição da esquerda.

A estratégia dos dois grandes partidos de oposição era fácil de antever. O Chega quer boicotar e não viabilizar a governação como tentativa de obrigar o PSD a negociar com o PS para gritar que é o único partido que se opõe ao “bloco central” e desafia o malévolo centrão que tem dividido as prebendas do regime. O PS propõe-se igualmente não viabilizar nada, tentando obrigar o PSD a negociar com o Chega, para, de seguida, rasgar as vestes com os entendimentos de ambos e provar como o PSD sempre desejou coligar-se com a extrema-direita.