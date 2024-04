Apareceram as roupas de Émile, o menino de dois anos encontrado morto em França

As roupas do menino francês, cujo corpo foi encontrado no fim-de-semana, apareceram perto dos restos mortais. Análises ao crânio revelam fracturas, mas “não permitem dizer qual é a causa da morte”.

Uma "queda" ou um "homicídio". A análise ainda em curso aos restos mortais de Émile, cujo corpo foi encontrado no último sábado, 30 de Março, "não permite dizer qual é a causa da morte" e há várias hipóteses apresentadas nesta terça-feira, 2 de Abril, por Jean-Luc Blanchon, procurador do Ministério Público da cidade de Aix-en-Provence, onde a morte terá acontecido. O menino de dois anos estava desaparecido desde 8 de Julho.

Segundo o Ministério Público, o crânio apresentava “pequenas fracturas e fissuras post-mortem”, possivelmente originadas por animais, já que os restos mortais estiveram “expostos durante muito tempo às variações climáticas e às intempéries”, tendo a investigação confirmado que não foram enterrados. Antes da morte, asseguram, "não foi observado nenhum trauma". Aos restos mortais, recorda o procurador, falta um maxilar, sem que se possa saber "se esse osso se desprendeu naturalmente ou por força de tracção".

As roupas encontradas — T-shirt, sapatos e cuecas — estavam espalhadas ao longo de umas dezenas de metros e a cerca de 150 metros do lugar onde, a 30 de Março, uma caminhante encontrou os restos mortais da criança, num trilho a cerca de um quilómetro da vila de Le Vernet, na região dos Alpes. Na altura do desaparecimento, em Julho de 2023, o menino tinha acabado de chegar ao local para passar férias em casa dos avós.

De acordo com Jean-Luc Blanchon, "não é impossível" que a criança tenha percorrido a distância a pé, já que o terreno “não apresenta nenhuma dificuldade particular [...], excepto ser muito íngreme”. O caminho apresenta um declive de cerca de 30% e faz-se em cerca de 25 minutos. As roupas foram enviadas para análise no Instituto de Investigação Criminal da Gendarmerie Nationale, a polícia militar francesa.

O procurador garantiu nesta terça-feira, numa conferência de imprensa, que "as análises continuam", para perceber se os restos mortais estiveram numa outra localização. No entanto, assegura também, "com certeza", que os cães e os drones que investigaram o local "não cobriram a área onde foram encontrados os ossos de Émile".

Texto editado por Ana Maria Henriques