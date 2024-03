Encontrado o corpo de Émile, menino de dois anos desaparecido há oito meses em França

Émile desapareceu a 8 de Julho de 2023 na aldeia onde passaria o Verão com os avós maternos. Oito meses depois, os restos mortais foram encontrados perto do local do desaparecimento.

O corpo de Émile Soleil, um menino de dois anos e meio que estava desaparecido há oito meses em França, foi encontrado este sábado, 30 de Março, perto da aldeia de Vernet, no sul do país. O anúncio, noticiado pelo Le Monde, foi feito esta manhã pela Procuradoria de Aix-en-Provence, responsável pelo caso.

Émile tinha sido visto pela última vez às 17h15 do dia 8 de Julho de 2023 na aldeia onde veio a ser encontrado ao fim de oito meses de buscas. A criança estava ao cuidado dos avós e estaria a brincar no jardim da casa, após ter dormido uma sesta, quando desapareceu. O primeiro alerta foi dado nesse mesmo dia.

De acordo com a imprensa francesa, o menino tinha acabado de chegar à aldeia para passar as férias de Verão com a família materna. Dois vizinhos chegaram a dizer que o viram sozinho num beco nesta região, mas o Le Monde recorda que os relatos prestados por eles à polícia apresentam incongruências. No total, 17 pessoas foram ouvidas pelas autoridades.

Os restos mortais de Émile foram recolhidos pela polícia militar francesa, a Gendarmerie Nationale, após ter sido alertada no sábado para a presença de ossadas numa região próxima do local de onde havia desaparecido. A análise genética do Instituto de Investigação Criminal confirmou que os restos mortais eram da criança.

"A 30 de Março de 2024, a Gendarmerie Nationale foi informada da descoberta de ossos perto da aldeia de Vernet. Os investigadores apoderaram-se dos ossos, que foram imediatamente transportados para o IRCGN para realizarem análises de identificação genética, o que permitiu concluir, no dia 31 de Março, que se tratava dos ossos da criança Émile Soleil", diz o comunicado das autoridades.

A investigação em torno do desaparecimento de Émile Soleil, considerado um sequestro até agora pelas autoridades, vai prosseguir para apurar as circunstâncias da morte do rapaz.