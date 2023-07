Criança de dois anos desaparecida em França desde sábado

Émile estava a brincar no jardim da casa dos avós, na aldeia de Le Vernet, na região de Alpes de Alta Provença, em França, quando desapareceu.

Os avós preparavam-se para sair e, quando iam para colocá-lo no carro, por volta das 17h15 (hora local, 16h15 de Lisboa) repararam que o menino de dois anos já lá não estava.

A polícia francesa, os bombeiros, populares e familiares do menino rapidamente começaram as buscas. No total, cerca de 200 voluntários ajudaram. Segundo o The Guardian, equipas de resgate e salvamento servidos de helicópteros, drones com câmaras térmicas e cães farejadores cobriram uma área de 486 hectares, aproximadamente, sem sucesso.

O autarca de Le Vernet, François Balique, disse à televisão francesa que nada indica um rapto esteja na origem do desaparecimento. "É uma vila pequena com 20 casas, mais ou menos, conseguimos ver tudo", afirmou. "Pode ter andado alguma distância e perdeu-se."

O procurador público, Rémy Avon, disse, segundo o Guardian, que duas pessoas viram o menino a abandonar a casa dos avós, onde estava a passar férias, mas que depois o "perderam de vista".

Na manhã de segunda-feira, a zona de busca foi alargada, mas ainda não há rasto de Émile.

A criança vestia uma t-shirt amarela e calções brancos com um padrão verde quando desapareceu.