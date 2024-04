Shannen Doherty vive estádio IV do cancro livrando-se dos bens materiais: “A minha prioridade é a minha mãe”

Actriz da série Beverly Hills 90210 diz que está livrar-se dos bens materiais e que viver com menos está a permitir-lhe uma existência mais plena, aproveitando melhor o tempo com a mãe.

Shannen Doherty usou o seu podcast Let’s Be Clear para falar sobre como a doença alterou as suas prioridades. “Para mim, o cancro fez-me fazer um balanço da minha vida e mudar as minhas prioridades, e a minha prioridade neste momento é a minha mãe.”

Essa é a razão principal de Doherty, de 52 anos, para ter começado a desfazer-se de bens: primeiro, porque não quer que a mãe tenha de lidar com “a tralha” caso morra antes dela e, depois, porque o dinheiro que está a reunir com a alienação lhe serve para fazer coisas como viajar com a mãe e criar memórias. “Não preciso disto [dos bens], não me traz grande alegria, mas o que me traz muita alegria é levar a minha mãe aos sítios onde ela sempre quis ir e construir essas memórias com ela”, disse Doherty.

Shannen Doherty é uma assumida coleccionadora de peças de mobiliário, mas, agora, avalia que “nenhum de nós precisa realmente de todas as coisas que temos”, observando que “todos podemos fazer um pouco de redução e não sermos acumuladores, como eu estava a transformar-me com todas as minhas mobílias”.

Doherty teve o seu primeiro diagnóstico de cancro da mama em 2015. Cinco anos depois, em Fevereiro de 2020, anunciou, no programa Good Morning America, que o cancro da mama estava de volta e no estádio IV. Doherty começou pela terapia hormonal, mas acabou por ser submetida a uma mastectomia, seguida por intensas sessões de quimioterapia e radioterapia.

Em Outubro de 2017, no Instagram, a actriz que interpretou Heather Duke, em Heathers, divulgou uma fotografia com madeixas de cabelo na mão e a chorar. “O cancro tem fases. Choque, negação, aceitação, raiva, ressentimento, rebelião, medo, apreciação, beleza. O cancro está connosco para sempre. Aqueles que o viveram sabem que, mesmo que lhe tenhamos dado um pontapé no rabo, ele continua a ter impacto na nossa vida, de forma positiva e negativa. Ainda se pode agarrar a vida e viver, viver, viver, viver.”

No ano passado, informou terem sido identificadas metástases no cérebro. “No dia 5 de Janeiro, a minha TAC revelou metástases no meu cérebro. No dia 12 de Janeiro, realizou-se a minha primeira sessão de radioterapia. Obviamente, estou aterrorizada”, escreveu.

Foto Jason Priestley, Shannen Doherty e Brian Austin Green em Febre em Beverly Hills DR

Em Beverly Hills 90210, Shannen Doherty era Brenda Walsh, a irmã gémea de um dos galãs do bairro, Brandon (Jason Priestley), ambos co-protagonistas da série que retratava os jovens ricos daquele bairro californiano colado a Hollywood. A série juvenil foi inovadora por, em 1990, trazer para a televisão temas considerados tabu entre os adolescentes — droga, suicídio, sexo e gravidez na adolescência.

Bonita, mas com um feitio impulsivo, romântica e sempre às turras com o irmão, Brenda acabou por ser acarinhada pelo público. Mas apenas a personagem, já que as revistas cor-de-rosa americanas começaram a tornar públicas as histórias de confusões nos bastidores em torno de Shannen, a quem o estrelato parecia ter subido à cabeça.

A série, que em Portugal se chamou inicialmente Febre em Beverly Hills, ainda durou dez anos, mas Shannen acabou por sair em 1994. Antes desta série, a actriz natural de Memphis, no Tennessee, já tinha entrado numa dezena de filmes — na sua maioria produzidos especialmente para televisão — e diversas séries de televisão, e depois de começar a filmar Beverly Hills 90210 integrou mais três dezenas de filmes, algumas séries como Charmed, que em Portugal foi transmitida pelo AXN com o nome Feiticeiras e até um reality show focado na sua própria vida, em 2006 (Breaking Up with Shannen Doherty).