Shannen Doherty diagnosticada com metástases no cérebro: “Estou aterrorizada”

Aos 52 anos, a actriz Shannen Doherty revelou, nas suas redes sociais, que foi diagnosticada com metástases no cérebro, depois de, em 2015, a estrela de Febre em Beverly Hills ter tido cancro da mama, que viria a reaparecer cinco anos depois. A norte-americana está a ser tratada.

“No dia 5 de Janeiro, a minha TAC revelou metástases no meu cérebro. No dia 12 de Janeiro, realizou-se a minha primeira sessão de radioterapia. Obviamente, estou aterrorizada”, escreveu nesta terça-feira, numa publicação partilhada no Instagram com quase dois milhões de seguidores. As metástases cerebrais não são cancro do cérebro, mas são células cancerígenas que se originam noutras partes do corpo. No caso de Doherty terão sido provocadas pelo cancro da mama.

"Sou extremamente claustrofóbica e há muita coisa a acontecer na minha vida. Tenho sorte porque tenho óptimos médicos e uma equipa técnica fantástica no Cedars-Sinai [o hospital de Los Angeles]. Mas este medo, esta agitação, este momento? Esta é a realidade do cancro", acrescenta no post a que juntou um vídeo onde mostra a primeira sessão de radioterapia. Esta publicação conta com cerca de um milhão de visualizações.

Foi em 2015 que Doherty teve o seu primeiro contacto com o cancro. Na altura, foi-lhe diagnosticado cancro da mama que, depois de especulações de vários órgãos de comunicação social norte-americanos, a actriz acabou por confirmar o seu diagnóstico à revista People. Então, sublinhou que tinha uma atitude “muito positiva” em relação à doença, agradecendo por todo o apoio e carinho que recebeu dos seus seguidores.

Cinco anos mais tarde, em Fevereiro de 2020, anunciou, no programa Good Morning America, que o seu cancro da mama estava de volta e no estadio IV. Doherty inicialmente esteve em tratamentos com terapia hormonal mas, mais tarde, acabou por ser submetida a uma mastectomia, seguida por intensas sessões de quimioterapia e radioterapia.

Em Outubro de 2017, no Instagram, a actriz que interpretou Heather Duke, em Heathers, divulgou uma fotografia onde estava com madeixas de cabelo na mão e a chorar. A esta juntou uma mensagem, onde relata os dissabores da quimioterapia: “O cancro tem fases. Choque, negação, aceitação, raiva, ressentimento, rebelião, medo, apreciação, beleza. O cancro está connosco para sempre. Aqueles que o viveram sabem que, mesmo que lhe tenhamos dado um pontapé no rabo, ele continua a ter impacto na nossa vida, de forma positiva e negativa. Ainda se pode agarrar a vida e viver, viver, viver, viver.”

Shannen Doherty, que interpretou Prudence Halliwell em Charmed, tem usado as redes sociais e a sua imagem pública para reforçar a sensibilização para a doença, apelando para que o público faça mamografias e check-ups regulares.

Este ano não começou da melhor maneira para a artista norte-americana porque além dos problemas de saúde, em Abril, divorciou-se do fotógrafo Kurt Iswarienko, com quem casou há 11 anos. Segundo um comunicado emitido por Leslie Sloane, representante da actriz, o motivo da separação foi a infidelidade, recorda o El País. Então, Doherty escreveu na sua conta de Instagram: “As únicas pessoas que merecem estar na tua vida são aquelas que te tratam com amor, bondade e respeito.”

