Quatro escolas no Canadá processam redes sociais. Portugal “está muito longe” de algo semelhante

As empresas responsáveis pelo Instagram, Facebook, Snapchat e TikTok enfrentam processos judiciais no Canadá e nos Estados Unidos. Em Portugal, a realidade é diferente e aposta na literacia digital.

Quatro escolas do Canadá iniciaram acções judiciais contra as maiores empresas de redes sociais, no final da semana passada. A Meta (dona de Facebook e Instragram), a Snap Inc. (Snapchat) e a ByteDance (TikTok) são acusadas de interferirem negativamente na educação e no bem-estar dos alunos. As escolas canadianas pedem que as plataformas controlem melhor o acesso dos jovens aos seus conteúdos e exigem uma compensação monetária pelos danos causados nos sistemas de ensino.