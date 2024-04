O comboio de Simone de Oliveira, um festival de emoções de Madrid a Santa Apolónia

A 31 de Março de 1969, Simone de Oliveira chegava de comboio a Lisboa - Santa Apolónia para uma recepção histórica depois da final do Festival Eurovisão da Canção 1969. À espera estavam milhares de pessoas que não quiserem deixar de dizer um obrigado à mulher que cantava os versos "Eira de milho luar de Agosto quem faz um filho fá-lo por gosto". Neste episódio especial do Sobre Carris, uma viagem pelas viagens de Simone de Oliveira e o sonho de fazer o Expresso do Oriente.

