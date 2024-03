Inquérito de Estimação: AMA — Associação Animais de Aveiro

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda animal que o mundo deve conhecer. A AMA nasceu em 2017 para dar uma nova casa aos cães que são abandonados em Aveiro.

A associação nasceu em Janeiro de 2017 quando um grupo de amigos que sempre gostou de cães e gatos se juntou para resgatar os que eram deixados ao abandono.

Com o passar dos anos, a AMA — Animais de Aveiro foi crescendo: o abrigo tem actualmente capacidade para acolher 70 cães e, apesar de não terem gatil, não ignoram os gatos que pedem comida à porta da associação. Os amigos também continuam unidos pela causa animal.

Segundo Maria Marques, membro da AMA, a maioria dos animais que estão à espera de serem adoptados estão quase no fim da vida. “Mais de 70% são seniores, uma vez que grande parte dos adoptantes que nos visitam preferem animais mais novos”, adianta em resposta ao inquérito de estimação.

Esta escolha por cães mais novos é uma das razões que tem vindo a diminuir o número de adopções nesta associação, diz. Em 2023, apenas 17 cães encontraram uma família definitiva.

Outros como o Fofinho, a Nina, a Alma, a Olívia, o Manny, a Romã e o Caramelo continuam à espera.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

No caso de Aveiro, acreditamos que a câmara municipal deveria oferecer mais apoio para a causa animal, incluindo esterilização gratuita, não apenas para animais errantes, mas também para todos os animais de pessoas com dificuldades económicas. A esterilização e a identificação por microchip são medidas cruciais para combater o abandono.

Além disso, a fiscalização porta a porta para garantir o bem-estar das espécies é essencial, especialmente para evitar casos de negligência, como cães acorrentados ou em condições precárias.

Um caso marcante

Há cerca de três anos, resgatámos uma cadela de porte pequeno e sénior que estava dentro de um saco plástico com restos de comida, como se fosse lixo. Apesar de nos depararmos com vários casos de extrema violência, este pareceu-nos o caso de maior crueldade. Felizmente, a Ruby foi adoptada por duas pessoas incríveis e faleceu há pouco tempo, de velhice, no conforto de uma casa.

AMA A associação aceita voluntários para passear e brincar com os animais, assim como doações de ração e outros produtos. Apadrinhar um cão tem um custo de 8 euros por mês ou um saco de ração. Ser sócio custa 12 euros por ano. Morada Rua da Infância, Quintã do Loureiro, Portugal Contactos amaanimaisaveiro

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Adoptar um animal é um compromisso para toda a vida. Além disto, requer uma avaliação cuidadosa da situação económica e da disponibilidade diária dos futuros tutores. Um animal precisa de tempo, atenção e cuidados constantes.

Um projecto que tem de ser conhecido

Destacamos uma pequena loja de animais chamada Amigo Pet, que desde o início do ano tem oferecido banhos a animais que são adoptados depois de terem vivido em várias associações da cidade. É uma forma de incentivar a adopção e, da nossa parte, já ganhou vários clientes.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Temos vários voluntários que merecem o nosso agradecimento, mas temos uma pessoa, a Amélia, que é muito dedicada a todos os patudos do abrigo e aos animais oito cães e 11 gatos que tem em casa.