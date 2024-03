Morreu Miau Maria, um dos gatos da Assembleia da República

O animal morreu no dia 1 de Março, depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor maligno nos rins. Era o mais novo da colónia de gatos e passeava pelos jardins e corredores do Palácio de São Bento.

Miau Maria, um dos sete gatos que vivem na Assembleia da República (AR), morreu no dia 1 de Março. A notícia foi divulgada na conta de Instagram do animal, que tem 1328 seguidores.

Há alguns meses, Miau Maria tinha sido diagnosticado com um tumor maligno nos rins. Nessa altura, lê-se numa das publicações da mesma conta, os veterinários já lhe tinham “quase definido um prazo de vida”.

“Desde então, a equipa de três pessoas que cuida dos gatos na Assembleia da República tem-lhe proporcionado cuidados veterinários, medicação e muitos mimos, neste estreito caminho que lhe está reservado. O seu estado de saúde é crítico e terminal”, escreveram na legenda.

O animal era descrito como “o relações públicas mais fofinho e completo” da Assembleia da República e tinha liberdade para passear pelos corredores, jardins do Palácio de São Bento e até pela sala dos debates do Parlamento, como mostram as fotografias e vídeos do Instagram. Era o mais novo da colónia.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, lamentou a morte do animal nas redes sociais e agradeceu a quem cuidou de Miau Maria e faz o mesmo pelos restantes gatos de São Bento.

No exterior do edifício vivem ainda os gatos Tobias, que também tem Instagram, Farrusca, Rapazito, Guidinha, Rudi e Totó, assim como pavões, pombos e as gaivotas Zora e Dora, conforme noticiou o P3 em Março de 2023.

Os animais são cuidados e alimentados diariamente por Lina Gomes, que é enfermeira na AR há 23 anos, Paula Cristina, responsável por gerir a conta de Instagram de Miau Maria, e a restante equipa.

No ano passado, em declarações ao P3, Paula Cristina explicou que o objectivo da conta é ajudar a preservar “o toque de humanidade que se quer numa casa que consegue ser tão desumana”.

Nos últimos tempos, ministérios e autarquias em Portugal têm adoptado animais — que se tornaram célebres. Na lista está Faísca, o gato do Ministério das Finanças, e Boris Baguim, o cão que foi adoptado e contratado pela autarquia de Baguim do Monte, em Gondomar.