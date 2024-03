Ao pagar a esterilização e vacinação, Marco de Canaveses deu casa a 583 cães em dois anos

Uma campanha lançada há dois anos pelo município de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, permitiu a adopção de 583 cães, em parceria com uma associação do concelho, informou a autarquia esta terça-feira, 5 de Março.

"Só no ano de 2023 foram adoptados 359 animais, dos quais 276 são canídeos, número que representa um aumento em comparação com as 228 adopções do ano 2022", lê-se numa informação da câmara enviada à Lusa. Ainda em 2023, acrescenta a autarquia, foram entregues 83 gatos para adopção.

No âmbito da campanha intitulada "Adota", a câmara pagou a esterilização, vacinação e identificação electrónica dos animais.

No ano passado, o centro de recolha animal do município recolheu 315 canídeos, tendo procedido à esterilização de 298 animais (201 cães e 97 gatos). "Quem pretender esterilizar o seu cão ou gato e não o faz por não ter condições económicas, pode fazê-lo gratuitamente procurando a ajuda da Câmara Municipal", assinalou o vereador Nuno Pinto.

Em 2023, o município investiu 213 mil euros no bem-estar animal. "Queremos que Marco de Canaveses continue a ser um concelho amigo dos animais e, por isso, vamos continuar este caminho", indicou o autarca.