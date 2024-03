Homens e estética: do estigma à aceitação

Ao longo dos anos, a sociedade moldou padrões rígidos de aparência e comportamento para homens e mulheres. Historicamente, os homens foram condicionados a acreditar que cuidar da aparência era uma caraterística essencialmente feminina. No entanto, este estigma associado aos cuidados estéticos masculinos tem vindo a ser quebrado, começando-se a interiorizar a ideia de que a estética não tem género.

A aceitação da Medicina Estética masculina

Embora o estigma em torno dos homens que procuram tratamentos estéticos ainda exista, em certa medida, há uma crescente aceitação e normalização desses procedimentos na sociedade atual. Celebridades e figuras públicas masculinas, frequentemente, partilham a sua experiência com tratamentos estéticos, ajudando a reduzir o estigma e a encorajar outros homens a considerarem essas opções. Isto tem levado a que cada vez mais homens de todas as idades procurem melhorar a sua aparência e autoestima através destes procedimentos.

A indústria da moda, cosmética e os próprios meios de comunicação e redes sociais têm apostado em campanhas e produtos muito focados no público masculino, mostrando-nos cada vez mais um homem moderno, sofisticado, com preocupação crescente por saúde, bem-estar, aparência e, sobretudo, mais permissivo à ideia da necessidade do autocuidado e de procedimentos estéticos.

Tendências e procedimentos mais procurados em Medicina Estética

De acordo com um relatório do American Society of Plastic Surgeons (ASPS) de 2022, os procedimentos estéticos nos homens aumentaram mais de 100% nos últimos 20 anos, tendência que se verifica em muitos países. Segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), em alguns países, os homens representam cerca de 10% a 20% de todos os pacientes de procedimentos estéticos. É interessante notar que, em certas faixas etárias, a procura masculina é ainda mais significativa, indicando uma aceitação crescente entre os mais jovens.

Relativamente aos procedimentos mais procurados, a toxina botulínica (vulgo botox) lidera. No entanto, outras modalidades populares incluem lasers para renovação da pele ou depilação, preenchimentos dérmicos com ácido hialurónico, procedimentos para redução de gordura e bioestimuladores de colagénio.

Principais receios em Medicina Estética

Um dos principais receios relativamente aos procedimentos estéticos tem a ver com dor e poderem ser muito invasivos. Na verdade, cada vez mais dispomos de métodos e materiais minimamente invasivos, como são exemplo as nanoagulhas que permitem a entrega de vitaminas e outros ativos na pele. Assim, neste momento, os procedimentos são bastante bem tolerados, sem grande necessidade de período de recuperação e com mínima interferência nas atividades diárias.

Outro receio prende-se com a obtenção de um aspeto pouco natural, medo de ficar com o rosto muito volumoso, deformado ou feminino. Obviamente que os procedimentos estéticos seguem um planeamento que deve ter como objetivo realçar as caraterísticas naturais do indivíduo, de forma harmoniosa, equilibrada e subtil. Facilmente se pode cair em exageros, daí ser muito importante a escolha de um profissional médico experiente e com bom senso, que saiba distinguir bem as caraterísticas que tornam um rosto mais masculino ou feminino. Muitos dos tratamentos visam a melhoria da qualidade da pele, da sua firmeza, aspeto, rugas, tendo um forte caráter preventivo relativamente ao processo de envelhecimento.

Medo de efeitos secundários ou reações alérgicas é uma preocupação recorrente, no entanto, os materiais utilizados são biocompatíveis, absorvíveis e bastante seguros.

A medicina estética está a entrar numa nova fase em que além de conseguir prevenir e reparar as alterações que vamos sofrendo ao longo do tempo, está a conseguir regenerar a vitalidade das células e dos tecidos, o que representa todo um conjunto de novas opções terapêuticas com vista a um aspeto mais jovial e saudável.

A medicina estética no masculino está em ascensão, refletindo uma mudança cultural em que os homens se sentem mais confortáveis na busca de melhorias estéticas. Atualmente, os homens têm mais opções para melhorar a sua aparência e autoestima. No entanto, é imprescindível abordar essas opções com cuidado, escolhendo profissionais qualificados e mantendo expetativas realistas. Ao fazê-lo, os homens podem alcançar os resultados desejados e desfrutar dos benefícios de uma aparência rejuvenescida e confiante.

