Podcast. A melhor solução para o PSD é eleger Assis e culpar o Chega

À terceira tentativa não foi de vez: a votação entre José Pedro Aguiar-Branco e Francisco Assis para o lugar de presidente da Assembleia da República que decorreu já perto das 23h acabou com ambos muito abaixo do limiar mínimo dos 116 votos para poderem ser eleitos. O antigo ministro social-democrata somou 88 votos e o socialista 90, havendo 52 votos em branco. O impasse levou o presidente em exercício, o comunista António Filipe, a consultar as principais bancadas e a marcar para as 12h desta quarta-feira a continuação dos trabalhos do plenário. Que soluções há para este impasse?

