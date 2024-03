Reservas para as férias de Verão em alta, numa Páscoa sem grande crescimento

Há um ano, os operadores turísticos anunciavam uma procura por viagens a níveis pré-pandémicos, enquanto em Portugal começava a desenhar-se o que, previam vários responsáveis do sector, poderia ser o melhor ano turístico de sempre. No início do ano, o então secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, confirmava-o numa sessão pública do Turismo de Portugal, referindo-se a 2023 como “o melhor ano da história do turismo em Portugal”. E, entretanto, no início de Março, o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) declarava à agência Lusa que “as vendas e as reservas efectuadas [nos primeiros meses de 2024] são francamente superiores ao ano anterior”. Parece alinhar-se um 2024 com novos máximos no turismo, ainda que a Páscoa pareça estar a ser preterida em relação ao Verão.

