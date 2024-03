Taxas cobradas a sites como o YouTube renderam ao Estado 7,5 milhões em 2023

Serviços de streaming rendem menos do que sites de partilha de vídeo, embora o seu contributo tenha subido 20% em 2023. YouTube e congéneres já valem quase tanto como as televisões.

É mais YouTube do que Netflix: taxar a publicidade exibida nos sites de partilha de vídeo rendeu muito mais receitas ao Estado português do que cobrar as mesmas taxas às plataformas de streaming: 7,5 milhões contra 1218 euros. Os dados detalhados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) quando questionado pelo PÚBLICO sobre o seu orçamento para 2024 sustentam as previsões do Plano Estratégico 2024-2026 para o sector do cinema e do audiovisual.