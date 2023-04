Taxas cobradas ao streaming e ao YouTube renderam 4,9 milhões para Portugal em 2022

Instituto do Cinema e do Audiovisual aumenta receita própria com aplicação da taxa de exibição sobre publicidade nas plataformas. Taxa anual de contribuição ainda por apurar.

O alargamento da cobrança de taxas aos operadores de serviços audiovisuais a pedido e fornecedores de partilha de vídeos em Portugal, ou seja, as plataformas de streaming e sites como o YouTube, rendeu 4,9 milhões de euros em 2022, o primeiro ano em que vigorou. Essa verba já consta do orçamento do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) para 2023, engrossando uma das suas parcelas de receita própria, que passou de 9,7 milhões em 2022 para 14,6 milhões de euros este ano.