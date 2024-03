Estratégia para o cinema até 2028 passa por rever concursos e fomentar produção de TV

Sete anos depois, o cinema português volta a ter um Plano Estratégico. O documento, aguardado desde 2018, e que define prioridades para o sector para o período 2024-2028, foi publicado na semana passada e propõe uma revisão geral dos programas de apoio, bem como do processo de selecção e de constituição dos júris. O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) quer ver a primeira fase desse trabalho terminada até ao final do ano, mas avisa que a sua implementação pode só acontecer em 2026. Entre as mudanças desejadas está a aproximação entre os públicos do cinema e das séries nacionais e o cumprimento da meta de canalizar 30% dos apoios para o audiovisual.

