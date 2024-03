Excedente: o sonho de Medina e Costa foi o pesadelo de Pedro Nuno

Com os serviços públicos a viverem situações de rotura e uma forte contenção no investimento público, o sonho de um excedente histórico tornou-se no pesadelo dos socialistas?

O presidente do PS, Carlos César, disse neste sábado que espera que o maior excedente orçamental da democracia portuguesa “não seja um excesso”. Com os serviços públicos a viverem situações de rotura, funcionários públicos descontentes e uma forte contenção no investimento público, o sonho de um excedente histórico tornou-se no pesadelo dos socialistas?

