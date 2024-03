“Espero que o excedente não seja um excesso”, diz Carlos César à entrada para a comissão nacional do PS

Presidente do PS reiterou que será “praticamente impossível” ao partido vir “a concordar com um Orçamento do Estado que replicará o cenário macroeconómico que a AD apresentou”.

O presidente do PS, Carlos César, disse este sábado que espera que o excedente orçamental, que, sabe o PÚBLICO, deverá ficar acima de 1% do PIB e dos 0,8% previstos pelo Governo, “não seja um excesso” e reafirmou que, tal como já disse Pedro Nuno Santos, é “praticamente impossível” que os socialistas venham a viabilizar um Orçamento do Estado que replique o cenário macroeconómico que a AD apresentou durante a campanha eleitoral.

À chegada para a reunião da comissão nacional do partido, em Viseu, e questionado sobre se o excedente orçamental acima do estimado terá prejudicado o PS nos resultados eleitorais por não ter sido utilizado para corresponder às exigências de algumas classes profissionais, Carlos César deixou uma crítica indirecta à gestão orçamental do Governo socialista ainda em funções: “Tenho dificuldade em responder a isso como presidente do PS. Se eu não fosse, diria apenas que espero que o excedente [orçamental] não seja um excesso.”

O presidente do PS afirmou ainda que concorda com a expressão do secretário-geral do partido de que é “praticamente impossível” viabilizar o Orçamento do Estado que a AD vier a apresentar para 2025.

“É praticamente impossível que venhamos a concordar com um Orçamento do Estado que replicará o cenário macroeconómico que a AD apresentou durante a campanha eleitoral. Cenário de cujas orientações e previsões nós temos uma profunda discordância e [ao qual] não atribuímos grande credibilidade”, prosseguiu.

Carlos César assumiu que o PS está aberto ao diálogo com todas as forças políticas que se inserem “no conceito de respeito pelos direitos democráticos”, pois é essa a obrigação do partido. “O Parlamento, de resto, é isso mesmo. Nós, quer queiramos ou não, estamos em diálogo permanente, activo e dinâmico com todas as forças políticas. E o que é natural é que desse diálogo e dessa vida parlamentar resulte também a necessidade de confrontar com os outros partidos as nossas propostas e verificarmos se nas propostas dos outros partidos há ou não margem para também adicionar a nossa concordância”, frisou.

A comissão nacional do PS realiza-se dois dias depois da reunião da comissão política nacional. O encontro, que decorre à porta fechada e ao qual Pedro Nuno Santos chegou sem prestar declarações aos jornalistas, decorre em Viseu. “É um sinal de que Portugal inteiro é mesmo todo o Portugal e a vinda aqui a Viseu representa justamente uma opção e uma demonstração simbólica dessa intenção”, justificou Carlos César.