Senegal elege o mais novo Presidente da sua história

O nome do partido é, por si só, um bilhete de identidade: PASTEF – Patriotas Africanos do Senegal pelo Trabalho, Ética e Fraternidade. O seu candidato presidencial, Bassirou Diomaye Faye, de 44 anos, era relativamente desconhecido há menos de um ano, agora vai suceder a Macky Sall como Presidente do Senegal, depois de vencer as eleições de 24 de Março na primeira volta. Os resultados definitivos da votação de domingo ainda não foram divulgados, mas o seu principal rival na corrida, o ex-primeiro-ministro Amadou Ba, congratulou-o pela vitória na segunda-feira.

