Candidato da oposição no Senegal encaminhado para vencer as presidenciais

O candidato da oposição no Senegal, Bassirou Diomaye Faye, lidera a contagem dos votos das eleições presidenciais de domingo e parece estar bem colocado para ser eleito. No entanto, o seu principal adversário não concedeu a derrota e diz que tudo será decidido numa segunda volta.

Os primeiros resultados parciais conhecidos ao longo da noite de domingo apontam para uma vitória de Faye com mais de 50% dos votos – o que seria suficiente para uma eleição logo à primeira volta. Durante a noite, ouviram-se festejos dos seus apoiantes nas ruas de Dacar, que manifestavam o desejo de uma mudança profunda no rumo do Senegal.

“Estou feliz por ver que há um vento de mudança”, afirmava, citado pela Reuters Tall, um homem que se juntou aos festejos na capital senegalesa.

Pelo menos cinco dos 16 candidatos que se apresentaram às eleições de domingo concederam a derrota e saudaram Faye. E até os jornais nacionais decretavam a vitória do candidato oposicionista nas suas edições desta segunda-feira.

Os resultados oficiais só serão confirmados na sexta-feira pelo tribunal de recurso de Dacar.

Faye candidatou-se pelo Patriotas Africanos do Senegal para o Trabalho, a Ética e a Fraternidade, conhecido como Pastef, o partido liderado por Ousmane Sonko, que durante muitos anos foi o principal rosto da oposição. Condenado por vários crimes que diz serem parte de uma perseguição política, Sonko não pôde participar nas eleições deste domingo, mas deu todo o seu apoio a Faye.

O principal lema da campanha do candidato oposicionista era “Diomaye é Sonko”, diz a Reuters.

Apesar de tudo apontar para uma vitória de Faye, o seu principal adversário, Amadou Ba, ainda não reconheceu os resultados. A sua campanha divulgou um comunicado em que diz ser prematuro decretar um vencedor e que as celebrações em torno de Faye são “manipuladoras”.

“Vamos respeitar o jogo democrático”, afirmou Ba numa conferência de imprensa na noite de domingo.

Ba é apoiado pelo ainda Presidente Macky Sall que, pela primeira vez na história democrática do Senegal, não apareceu nos boletins de voto por ter atingido o limite de mandatos.

Ao fim de três anos de enorme instabilidade política e social no Senegal, a expectativa é que os eleitores se inclinem para uma mudança, sobretudo entre os mais jovens que enfrentam um elevado índice de desemprego.

Havia receio de que Sall se tentasse eternizar no poder, sobretudo depois de ter anunciado um adiamento por dez meses das eleições presidenciais, inicialmente marcadas para Fevereiro. O Conselho Constitucional acabou por considerar inconstitucional o adiamento e forçou Sall a marcar eleições para uma data anterior ao fim do seu mandato.

Num contexto regional muito sensível, em que se têm sucedido os golpes em países da África Ocidental, a comunidade internacional olha com especial atenção para os desenvolvimentos no Senegal, visto até hoje como um raro exemplo de estabilidade no continente.